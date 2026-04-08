Турнир по қазақ күресі посвятили 155-летию Қажымұқана

В Ордабасинском районе Туркестанской области торжественно отметили 155-летие легендарного сына казахского народа — всемирно известного борца Қажымұқана Мұңайтпасұлы.

Праздничные мероприятия прошли в культурно-спортивном комплексе в поселке Темирлан. В рамках торжества под названием «Қажымұқан — великий батыр степи» состоялась познавательная встреча с участием представителей интеллигенции, ветеранов спорта, потомков легендарного борца и почетных гостей из разных регионов страны.

С приветственным словом выступил аким района Азат Оралбаев. Он отметил, что Қажымұқан Мұңайтпасұлы является гордостью не только казахского народа, но и всего тюркского мира.

Также слова уважения к памяти великого предка высказали депутат маслихата Багдаулет Жумабеков, внук прославленного борца Нурлана Кажымукана и ветеран спорта Куат Байкожаев.

Артисты местного Дома культуры представили концертную программу и театрализованные сцены из жизни легендарного спортсмена. Зрителям также продемонстрировали силовые номера, вдохновленные достижениями Қажымұқана — разбивание камней и сгибание железа.

В честь юбилея состоялся открытый областной турнир по национальной борьбе қазақ күресі среди подростков, по итогам которого были определены сильнейшие участники.

Соревнования собрали жителей района, любителей спорта и ветеранов, способствуя популяризации национальных видов спорта. Юные борцы продемонстрировали зрелищные поединки и высокий уровень подготовки.

Организаторы отмечают, что подобные мероприятия помогают сохранять историческую память и воспитывать подрастающее поколение на примере мужества, силы и патриотизма легендарного батыра.