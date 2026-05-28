Главам Казахстана и России продемонстрировали запуск беспилотного грузового автомаршрута «Астана – Москва»

Министерства транспорта двух стран в сотрудничестве с ПАО «КамАЗ» успешно запустили беспилотный проезд грузовых автотранспортных средств.

Грузовые авто одновременно пересекли казахстанско-российскую границу через пункт пропуска «Жаңа Жол» и продолжили движение к своим пунктам назначения.

Впервые в мировой практике грузовые авто в подобном формате преодолели маршрут длиной около трех тысяч километров, время в пути было сокращено более чем в два раза. Благодаря применению новых технологий маршрут был пройден за двое суток.

В целях дальнейшего углубления сотрудничества стороны продолжат работу по формированию совместной институциональной базы и необходимой инфраструктуры для масштабирования проекта.