Токаев учредил национальную премию «Асыл мұра»

Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения работников культуры и искусства, поздравив их с профессиональным праздником. Президент подчеркнул, что культура является основой национальной идентичности и духовности страны.

Глава государства отметил, что в Казахстане продолжаются масштабные реформы, а поддержка культуры закреплена на конституционном уровне. По его словам, за последние пять лет зарплаты работников отрасли выросли в два раза, увеличены государственные стипендии, строятся новые объекты культуры и модернизируются учреждения.

Президент также сообщил об учреждении национальной премии «Асыл мұра» для поддержки мастеров традиционного искусства. Кроме того, ряду театров, музеев и филармоний планируется присвоить новые статусы.

Токаев подчеркнул, что Казахстан активно продвигает свою культуру на международной арене и расширяет сотрудничество с ЮНЕСКО.