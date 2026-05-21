Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Токаев учредил национальную премию «Асыл мұра»

Токаев учредил национальную премию «Асыл мұра»

-
Редактор Юлия Машковская
-
10
Фото Акорды

Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения работников культуры и искусства, поздравив их с профессиональным праздником. Президент подчеркнул, что культура является основой национальной идентичности и духовности страны.

Глава государства отметил, что в Казахстане продолжаются масштабные реформы, а поддержка культуры закреплена на конституционном уровне. По его словам, за последние пять лет зарплаты работников отрасли выросли в два раза, увеличены государственные стипендии, строятся новые объекты культуры и модернизируются учреждения.

Президент также сообщил об учреждении национальной премии «Асыл мұра» для поддержки мастеров традиционного искусства. Кроме того, ряду театров, музеев и филармоний планируется присвоить новые статусы.

Токаев подчеркнул, что Казахстан активно продвигает свою культуру на международной арене и расширяет сотрудничество с ЮНЕСКО.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.