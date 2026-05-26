Турниры по қазақ күресі, асық ату и тогызкумалак пройдут летом по всей стране

Турниры по қазақ күресі, асық ату и тогызкумалак пройдут летом по всей стране

Редактор Юлия Машковская
Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В летний сезон планируется проведение не менее 10 республиканских чемпионатов и турниров среди юношей и девушек по 6 видам спорта: легкая атлетика, дзюдо, регби, скейтбординг, водное поло и настольный теннис. Об этом на заседании правительства сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Министр уточнил, что соревнования охватят участников в возрасте от 9 до 15 лет. По национальным видам спорта запланированы международный турнир по тогызкумалак «Жас Үміт», чемпионаты Республики Казахстан среди юношей по жамбы ату, аударыспақ, асық ату, қазақ күресі и традиционной стрельбе из лука.

Во всех регионах страны также пройдут спортивно-массовые мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей (1 июня) и Дню спорта (16 августа). В частности, будут организованы турниры, чемпионаты, забеги, спартакиады, марафоны, веселые старты и другие активности.

Одним из значимых международных событий станут «Игры будущего», которые пройдут в городе Астане с 29 июля по 9 августа 2026 года. Ожидается участие порядка тысячи студентов-волонтеров, а основной аудиторией мероприятия станут дети и подростки.

