В Шымкенте 29 мая пройдет акция «Народный юрист»

В Шымкенте 29 мая 2026 года пройдет акция «Халық заңгері» («Народный юрист»). Мероприятие организуется по поручению акима города.

Акция начнется в 16:00 на «Арбате», по адресу: улица Бейбитшілік, 4–6.

Основная цель мероприятия — повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатной юридической помощи. Граждане смогут получить консультации у представителей ведущего юридического сообщества страны.

В числе консультантов будут сотрудники местных исполнительных органов, территориальных и правоохранительных структур, прокуроры, следователи, судебные исполнители, адвокаты, нотариусы и другие профильные специалисты.