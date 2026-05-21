В Шымкенте осуждённые представили изделия ручной работы на конкурсе «Үміт»

В Шымкенте состоялась необычная выставка под названием «Үміт» («Надежда»), на которой были представлены изделия, изготовленные осуждёнными, отбывающими наказание. Посетителям показали работы, выполненные в направлениях швейного дела, ремесленного и прикладного искусства. Организаторы отмечают, что подобные мероприятия способствуют социальной адаптации и развитию профессиональных навыков у заключённых.

Особый интерес у гостей вызвали лучшие авторские работы, которые в дальнейшем будут направлены на специальные выставки и ярмарки. Авторы наиболее успешных изделий также получают поддержку и возможность дальнейшего развития своих навыков.

На выставке представлены изделия ручной работы, созданные осуждёнными, которые находятся в учреждениях Шымкента и Туркестанской области. Есть и изделия привезённые из исправительного учреждения №78. Они созданы женщинами, находящимися в местах лишения свободы. Со стороны женской половины в основном представлено, то, что можно пошить: лоскутные покрывала, одеяла и другие постельные принадлежности.

Салтанат Балабаева, сотрудник исправительного учреждения: «В нашем учреждении работают швейные цеха. На выставку мы привезли изделия ручной работы, созданные осуждёнными женщинами. Сейчас в учреждении содержатся 185 осуждённых, и многие из них в свободное время занимаются рукоделием, обучаются швейному делу и развивают свои навыки».

В департаменте уголовно-исполнительной системы сообщили, что это не столько выставка, сколько конкурс. На экспозиции представлены лучшие работы осуждённых, отобранные по итогам внутренних состязаний в исправительных учреждениях. Для создания изделий участникам были предоставлены все необходимые материалы.

Бижан Арыстанбеков, сотрудник ДУИС по Шымкенту и Туркестанской области: «Здесь представляются изделия ручной работы осуждённых граждан. Это показывает, чем занимаются осуждённые в свободное время. Это также является одной из форм воспитательной работы. Всё это предусмотрено и закреплено нормативно-правовыми актами уголовно-исполнительной системы. Цель — направить осуждённых на путь исправления, помочь им встать на правильный путь. Кроме того, за представленные и высоко оценённые в рамках мероприятия изделия предусмотрены меры поощрения».

Лучшие изделия, созданные отбывающими наказание, определяются специально созданной комиссией и направляются для участия в республиканском конкурсе. Остальные работы передаются в детские дома в качестве благотворительной помощи. В ведении местного департамента уголовно-исполнительной системы находятся 6 учреждений, в них отбывает наказание около 3 тысяч человек.