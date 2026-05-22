В Шымкенте подвели итоги проекта «Читающая нация»

Пилотная инициатива, о которой объявил глава государства, стартовала в прошлом году и за это время объединила более 66 тысяч участников. Все они читали книги, делились впечатлениями и участвовали в конкурсах. Сегодня в городе наградили самых активных участников проекта.

Семья Мырзалиевых получила звание «Читающая династия». Гульмира Мырзалиева, многодетная мама и бабушка девятерых внуков признается, любовь к книгам старается прививать всей семье. Говорит, проект объединил поколения, вместе они читали произведения, обсуждали их и пересказывали друг другу.

«Где больше читают книг там преступности мало. Сейчас молодежь не читает, в телефоне смотрят разные вещи. А пусть они читают, духовно богатыми будут, не пойдут на преступления. Этот проект очень прекрасный, всех призываю к чтению», — Гульмира Мырзалиева, жительница Шымкента.

Победителей определяли по шести направлениям: читающая школа, колледж и университет, читающий педагог, государственный служащий и читающая семья. Победители получили денежные призы.

«Для определения победителей была создана специальная комиссия и независимое жюри. Участники проходили несколько этапов: дебаты, написание эссе и тестирование. Общий призовой фонд составил около 38 миллионов тенге. За первое место участники получали 1 миллион тенге, за второе — 600 тысяч, за третье — 400 тысяч тенге. Конкурс проводился как на казахском, так и на русском языках», — Азамат Парманов, руководитель управления молодежной политики Шымкента.

Проект «Читающая нация» планируют сделать ежегодным. Главная цель, вернуть моду на книги и сделать так, чтобы чтение стало частью повседневной жизни казахстанцев.