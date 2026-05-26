В Туркестанской области началась реализация крупного проекта «зеленой» энергетики

В Туркестанской области состоялась торжественная церемония заливки первой партии свайного фундамента для проекта фотоэлектрической станции с системой накопления энергии мощностью 300 мегаватт.

Событие ознаменовало переход от проекта к основному этапу строительства. В открытии приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, заместитель генерального директора компании «China Energy Overseas Investment Co., Ltd.» Хэ Сюнфэй, а также инвесторы, представители энергетической отрасли и руководители ответственных ведомств.

Аким области в своем выступлении подчеркнул, что глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию «зеленой» экономики в стране и увеличению доли возобновляемых источников энергии.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «В декабре прошлого года мы вместе заложили фундамент этого проекта и провели церемонию закладки капсулы времени. Сегодня мы официально начинаем строительные работы. Природно-климатические условия Туркестанской области крайне благоприятны для развития альтернативной энергетики. Верю, что эта солнечная электростанция мощностью 300 мегаватт не только укрепит энергетическую инфраструктуру региона, но и повысит инвестиционную привлекательность области для международных инвесторов».

Глава области сообщил, что всестороннюю поддержку в реализации проекта, помимо акимата области, оказывают правительство и профильные министерства. Он также подчеркнул, что данная инициатива является конкретным результатом стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем.

Заместитель генерального директора компании «China Energy Overseas Investment Co., Ltd.» Хэ Сюнфэй отметил, что заливка фундамента — это важный этап сотрудничества в сфере «зеленой» энергетики между Китаем и Казахстаном. Он заявил, что в будущем компания совместно с такими партнерами, как АО «Самрук-Энерго», приложит все усилия для ведения строительства в соответствии с высокими стандартами.

«Общий объем инвестиций в проект фотоэлектрической станции с системой накопления энергии мощностью 300 МВт в Туркестанской области составляет около $307 млн. Это первый проект, запускаемый в рамках межправительственного рамочного соглашения между Китаем и Казахстаном, подписанного после саммита ШОС».

На этапе строительства будет создано около 500 рабочих мест, что даст ощутимый импульс развитию экономики и промышленности региона. Ожидается, что после запуска станция будет ежегодно вырабатывать порядка 674 миллионов киловатт-часов чистой электроэнергии.

Проект внесет значительный вклад в улучшение структуры энергетического баланса региона и увеличит долю «зеленой» энергетики Казахстана. Солнечная электростанция будет введена в эксплуатацию в 2027 году.