Аширбаева Гульназ Мансуровна назначена директором медиахолдинга «OTYRAR» 

Аширбаева Гульназ Мансуровна родилась в 1971 году в Южно-Казахстанской области. Окончила Таразский государственный университет (экономист), Карагандинский экономический университет (юрист) и магистратуру РАНХиГС при президенте РФ в Москве (магистр юридических наук).

Имеет более чем 25-летний управленческий и юридический опыт. В разные годы занимала руководящие должности в государственных органах ЮКО, включая Антимонопольную инспекцию, Управление по тарифам и Департамент энергетики и коммунального хозяйства.

Более 10 лет проработала в нефтегазовом секторе: возглавляла Юридический департамент, а затем Департамент по административно-правовым вопросам и управлению персоналом ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (Шымкентский НПЗ). Позже руководила Департаментом управления персоналом АО «КазТрансГаз Аймак» в Астане.

С апреля 2026 года назначена директором медиахолдинга «OTYRAR».

Отмечена государственными и корпоративными наградами, среди которых Золотая и Серебряная Президентские премии «ПетроКазахстан», Почетная грамота АО «ФНБ «Самрук-Казына» и медаль Министерства энергетики РК.