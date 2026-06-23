Новые правила связи: операторам запретили звонки-«маяки»

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан внесло изменения в правила оказания услуг связи. Приказ, подписанный 18 июня, направлен на повышение качества услуг, защиту прав потребителей и создание более комфортной цифровой среды для граждан.

Одним из ключевых нововведений стало требование о двойном подтверждении согласия абонента при подключении дополнительных платных услуг связи и интернета. Подтвердить согласие можно через личный кабинет, SMS-сообщение, телефонный звонок или USSD-запрос.

Кроме того, операторам связи запрещено использовать так называемые звонки-«маяки» для информирования о пропущенных вызовах. Ранее отказаться от этой услуги было затруднительно, поскольку она отключалась только при деактивации функции у обоих абонентов — звонящего и принимающего вызов. Теперь данная техническая проблема устранена, а уведомления о пропущенных звонках будут направляться в удобном формате SMS.

Также абоненты получат возможность легко отказаться от рекламных и информационных рассылок операторов связи.

Изменения коснулись и вопросов безопасности. Регистрация мобильных номеров на детей младше 14 лет теперь будет осуществляться исключительно законными представителями с обязательным прохождением биометрической идентификации. При этом на одного несовершеннолетнего может быть оформлен только один абонентский номер.

Новые нормы вступят в силу 28 июня. В ведомстве отмечают, что изменения являются частью системной работы по защите прав потребителей и повышению качества цифровых сервисов в рамках реализации принципов «слышащего государства» и развития цифровой экосистемы страны.