В рамках празднования фестиваля «Этно-Шымкент», приуроченного ко Дню города, в Шымкенте состоялось торжественное открытие первого этапа этноаула «Шымқала». В мероприятии приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков, жители и гости мегаполиса.

Новый культурно-туристический комплекс создан за счет средств частного инвестора и направлен на развитие туристической привлекательности города, сохранение национального наследия и поддержку современных творческих инициатив. Этноаул «Шымқала» представляет собой уникальное пространство, в котором национальные традиции гармонично сочетаются с современными форматами культурной деятельности.

Комплекс станет площадкой для проведения выставок, мастер-классов, творческих встреч, концертов и других мероприятий, способствующих развитию культурной среды города. На его территории созданы условия для работы дизайнеров, ремесленников, художников, музыкантов и представителей креативных индустрий.

Здесь они смогут презентовать свои проекты, обмениваться опытом и реализовывать новые идеи. Особое внимание уделяется поддержке молодых талантов и созданию возможностей для их профессионального роста.

Комплекс также ориентирован на работу с подрастающим поколением. Для детей и молодежи будут регулярно проводиться познавательные, образовательные и интерактивные программы, направленные на популяризацию национальной культуры, традиций и духовных ценностей.

В рамках первого этапа введены в эксплуатацию открытая концертная площадка, туристический информационный центр «Visit Shymkent», ресторан национальной кухни, сувенирные магазины и павильоны ремесленных изделий.

Реализация проекта будет продолжена. В рамках второго этапа предусмотрено строительство крупнейшей в регионе юрты, которая станет одной из главных достопримечательностей комплекса, а также создание этноаульной зоны с шестью дополнительными юртами.

Стоит отметить, открытие первого этапа этноаула «Шымқала» стало важным событием в культурной жизни Шымкента и очередным шагом в развитии туристической инфраструктуры города. Новый объект позволит расширить туристический потенциал мегаполиса, создать дополнительные возможности для культурного обмена и обеспечить жителям и гостям города современное пространство для отдыха, творчества и знакомства с национальными традициями.