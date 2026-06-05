Во сколько обойдется бесплатный проезд «зайцам»?

Оплата проезда в общественном транспорте — обязанность каждого пассажира. Причем установленная законом. Но некоторые горожане, почему-то относятся к этому несерьёзно.

Одна пассажирка забыла платёжную карту дома. У другого разрядился телефон. Впрочем, контролеры называют это отговорками.

«Я обычно каждый день прикладываю карту. Сумку поменяла, а карту не переложила. Туда-сюда посмотрела — не нашла. Простите на этот раз. В следующий раз обязательно буду носить с собой. Запомню на будущее»,- говорит пассажирка.

Оплата за проезд не только укрепляет дисциплину в системе общественного транспорта, но и положительно влияет на качество обслуживания. Поэтому каждый пассажир должен соблюдать установленные правила и вносить свой вклад в формирование культуры поведения в общественном транспорте.

«У пассажиров часто с собой наличные, но ими оплату производить нельзя. Платим картой или QR-кодом. У многих отговорка — карта заблокирована. Но можно скачать приложение Автобус и оплатить через него. Предупреждаем: при оплате наличными будет штраф. Чаще всего не платят молодые, выписываем штрафы. Напомним, что для студентов есть льгота при оплате картой — 50 тенге. А по QR — 70 тенге»,— поясняет контролер Зауре Лесбекова

В то же время, благодаря регулярным рейдовым мероприятиям, число зайцев в шымкентских автобусах постепенно сокращается.

«С начала года сумма выписанных штрафов составила 58 млн тенге. Если в феврале количество протоколов за месяц было 2516, то в последующие месяцы наблюдается снижение. Например, в мае было составлено всего 619 административных протоколов»,— говорит Акылбек Ахметуалиулы директор ТОО «Smart Mobility».