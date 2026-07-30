«ALTYN BALA» — подгузники мирового уровня

Отечественная легкая промышленность уверенно занимает новые ниши. Современное производство подгузников в Сайрамском районе Туркестанской области, созданное при Общественном объединении «Общество инвалидов «Capable group», было запущено в 2021 году.

Масштабный проект реализован при активной поддержке МИД РК, АО НК «Kazakh Invest» и акимата области. Завод оснащен передовым оборудованием: здесь работают сразу две производственные линии, объединившие в себе лучшие японские и европейские технологии.

Мощности впечатляют — предприятие способно выпускать до 600 подгузников в минуту. Главная задача предприятия — обеспечивать качественной продукцией казахстанский рынок, снижая зависимость от импорта.

Кроме того, завод развивает контрактное производство, выпуская продукцию под известными брендами заказчиков, такими как «Tompi», «Penda», «Aq bopem», «Baby captain» и др. Продукция завода давно вышла за пределы республики и пользуется высоким спросом у зарубежных партнеров.

Сабит Малик, директор производства: «В Узбекистан производим 2 вида подгузников. В Россию, Чеченскую республику — они заказали личный свой бренд, в Кыргызстан. И у нас сейчас в планах зайти в Европу с нашими казахстанскими брендами».

Каждое изделие проходит строгий контроль. В собственной лаборатории завода сырье и готовая продукция подвергаются жестким испытаниям: специалисты проверяют материалы на проницаемость воздуха и способность мгновенно впитывать и удерживать влагу, гарантируя абсолютную сухость и безопасность для малышей.

Особое внимание здесь уделяют не только технологиям, но и философии бренда.

Завод «Capable group» — проект по-настоящему семейный и социально ориентированный, объединяющий инклюзивный подход, глубокий патриотизм и трепетное отношение к своему делу.

Момбаева Арайлым, заведующая складом: «Подгузники были названы «Алтын бала» в честь сына нашей руководительницы Баянсулу Оразалиевой, он с самого рождения растет здесь с нами на заводе, в день запуска производственной линии мы даже сделали памятную фотографию — его среди подгузников. С тех пор спустя несколько лет бренд «Алтын бала» заметно вырос, качество выросло, так же мы сменили айдентику бренда — полностью сделав все в казахском стиле»

Но останавливаться на достигнутом на предприятии не привыкли. На первом этапе здесь освоили выпуск детских подгузников и подгузников-трусики, затем наладили производство подгузников для взрослых.

А с 2025 года компания запустила масштабное производство влажных салфеток, а также расширила ассортимент за счет выпуска пеленок и других изделий санитарно-гигиенического назначения, обеспечивая высокие стандарты чистоты и ухода.