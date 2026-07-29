3,4 млрд тенге: продолжается прием заявок по акции «Дорога в школу»

Государственная поддержка предоставляется учащимся из пяти категорий социально уязвимых семей. На каждого ребенка предусмотрена единовременная выплата в размере 51 тысячи теңге на приобретение школьной формы и учебных принадлежностей.

Всего на оказание помощи семьям этих пяти категорий из государственного бюджета выделено 3,4 миллиарда теңге.

Кто может получить государственную поддержку, рассказала Гульнар Дарибаева, заместитель руководителя городского управления образования: «Действует постановление правительства №64, которым определены пять категорий получателей помощи. Это дети из семей, получающих адресную социальную помощь; дети из семей, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из семей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций — пожаров, стихийных бедствий и других; а также дети, нуждающиеся в помощи по решению коллегиального органа организации образования».

С момента запуска цифровой платформы 15 июля заявления подали уже 1418 родителей. Все документы принимаются в электронном виде, а их проверка осуществляется автоматически.

По словам специалистов, внедрение цифровой системы повышает прозрачность распределения государственной помощи, сокращает сроки рассмотрения заявок и позволяет направлять средства именно тем, кто действительно в них нуждается.

Как проходит подача и проверка заявлений в онлайн-формате, объяснила заместитель руководителя городского управления образования: «Платформа автоматически проводит проверку. При входе пользователю предлагается дать согласие на обработку персональных данных. После этого система проверяет всю введенную информацию. Платформа интегрирована с несколькими государственными базами данных и самостоятельно определяет, имеет ли заявитель право на получение помощи. Кроме того, она связана с Национальной образовательной базой данных, где содержится и постоянно обновляется информация обо всех школьниках Казахстана».

Напомним, в прошлом году в Шымкенте помощь на подготовку к школе получили более 66 тысяч учащихся. На эти цели было направлено 3,5 миллиарда теңге.

Как и прежде, главная задача акции — поддержать детей из малообеспеченных семей и обеспечить им равные возможности для начала нового учебного года.