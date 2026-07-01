Домбра — сокровище казахского народа

Национальный день домбры — праздник, посвященный одному из главных символов казахской культуры и духовного наследия. С 2018 года он ежегодно отмечается в первое воскресенье июля. В преддверии этой даты сотрудники Специальной библиотеки организовали тематическое мероприятие, посвященное популяризации национального искусства и сохранению культурных традиций.



Домбра — не просто музыкальный инструмент, а символ духовной культуры казахского народа, через который на протяжении веков передавались история, традиции и судьба нации. Однако, по мнению представителей традиционного искусства, сегодня национальный инструмент нуждается в более активной популяризации. Они убеждены, что уважение к домбре и интерес к национальной культуре необходимо воспитывать у детей с раннего возраста.



Кенжебай Шалулы, исполнитель традиционных песен: «К сожалению, сегодня мы уделяем недостаточно внимания популяризации нашего национального инструмента. Время изменилось, и многие молодые люди выбирают эстрадную музыку. Поэтому наша главная задача — передать любовь к домбре будущим поколениям, научить их ценить и беречь этот инструмент. В домбре — многовековая история, боль, печаль и душа казахского народа. Если умеешь играть — она заговорит. Если нет — будет просто молчать».

Свой вклад в сохранение национального наследия вносит и Специальная библиотека для незрячих и слабовидящих читателей. В честь Национального дня домбры здесь состоялся праздничный вечер, на котором прозвучали традиционные песни и кюи, а гости познакомились с историей и значением национального музыкального искусства. Сотрудники библиотеки отмечают, что подобные мероприятия проводятся регулярно.



Ербек Бакиев, заведующий отделом специальной библиотеки: «Такие мероприятия сегодня особенно важны. В эпоху, когда люди большую часть времени проводят в интернете и социальных сетях, библиотека становится местом, где можно расширить кругозор, развивать творческие способности и духовную культуру».



Сегодня фонд Специальной библиотеки насчитывает более 100 тысяч книг, в том числе литературу в специальных форматах для незрячих и слабовидящих читателей. В библиотеке отмечают, что здесь созданы все условия для того, чтобы каждый посетитель мог получить доступ к знаниям, культуре и национальному наследию.