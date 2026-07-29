Коммуналку Казахстана переводят в «цифру»

Первые модули цифровой платформы Smart Turmys начнут тестировать уже в четвёртом квартале этого года. Об этом на заседании правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

По его словам, в Казахстане продолжается цифровая трансформация коммунального хозяйства. Она предусматривает автоматизацию объектов, внедрение интеллектуальных систем управления и установку «умных» приборов учёта.

К 2029 году такими счётчиками планируют оснастить всю коммунальную инфраструктуру в городах республиканского и областного значения.

Напомним, ранее в Правительстве также заявили о планах снизить уровень износа инженерных сетей в стране до 40% к 2029 году.

О том, какие возможности откроет новая цифровая платформа, рассказал министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев: «Ключевым элементом экосистемы ЖКХ станет платформа Smart Turmys. Уже в IV квартале текущего года планируется запуск ее первых модулей в опытную эксплуатацию. Платформа позволит вести единый реестр абонентов, цифровой учет коммунальных платежей и мониторинг потребления всех коммунальных ресурсов. Это повысит прозрачность работы отрасли, позволит сократить потери и создаст основу для дальнейшей цифровой модернизации ЖКХ».