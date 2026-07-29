Проезд по платным трассам Казахстана оказался в 15–40 раз дешевле зарубежных

Казахстан сохраняет одни из самых низких тарифов на проезд по платным автомобильным дорогам среди стран с аналогичными системами. По данным АО «НК «ҚазАвтоЖол», стоимость проезда для легкового автомобиля составляет в среднем около 207 теңге за 100 километров при предоплате.

По информации национального оператора, проезд по казахстанским платным трассам для легковых автомобилей обходится в 15–40 раз дешевле, чем по аналогичным дорогам России, Китая, Турции, Франции и Японии.

При этом в компании подчеркивают, что низкая стоимость проезда не оправдывает неудовлетворительное состояние дорог. Если на платном участке выявлены ямы, выбоины или другие дефекты, влияющие на безопасность движения, этот отрезок временно исключается из платного километража до полного устранения недостатков.

Тарифы утверждаются уполномоченным государственным органом и привязаны к месячному расчетному показателю (МРП).

«ҚазАвтоЖол» самостоятельно их не устанавливает и не изменяет. Итоговая стоимость поездки зависит от протяженности маршрута, категории дороги, типа транспортного средства и способа оплаты. При предварительном пополнении лицевого счета действует более выгодный тариф.

Для грузового транспорта стоимость проезда зависит от грузоподъемности. На дорогах I категории при предоплате 100 километров пути стоят от 800 до 3 700 теңге, а на дорогах II–III категорий — от 600 до 3 100 теңге.

По итогам обследований в 2026 году механизм временной отмены платы применили на дефектных участках 14 платных автомобильных дорог.

Перерасчет производится автоматически, без обращения водителей. После ремонта плата возобновляется только после подтверждения соответствия участка нормативным требованиям.

В «ҚазАвтоЖол» также напомнили, что все средства, поступающие от платных дорог, направляются на ремонт и содержание дорожного покрытия, обновление техники, нанесение разметки, восстановление дорожных знаков, зимнее содержание трасс и обеспечение безопасности дорожного движения.