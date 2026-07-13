Туркестан—первый в Центральной Азии. Внедрение технологии искусственного дождя

На заседании под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова обсудили работу по реализации пилотного проекта технологии искусственного дождя в Республике Казахстан.

В ходе встречи глава региона отметил, что эффективное использование водных ресурсов, устойчивое водоснабжение посевных площадей и внедрение современных технологий имеют стратегическое значение для региона.

Нуралхан Кушеров подчеркнул, что глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет постоянное внимание вопросам водной безопасности и развития сельского хозяйства, отчего возрастает актуальность внедрения новых технологий в условиях климатических изменений.

«Технология искусственного дождя — это уникальный проект, ориентированный на будущее. Передовая технология впервые была внедрена среди стран Центральной Азии в Казахстане, а именно в Туркестанской области. Квалифицированные инженеры, ученые и пилоты из Объединенных Арабских Эмиратов сотрудничали с местными специалистами и делились своим опытом. Благодаря такому взаимному сотрудничеству в нашем регионе заложен важный проект. Надеемся, в дальнейшем эта технология будет способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства, повышению продуктивности пастбищ и снижению последствий нехватки воды», —

аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

В рамках пилотного проекта выполнено 14 авиационных операций по искусственному вызову осадков. Также специалисты государственных органов и организаций прошли специальное обучение технологии модификации погодных процессов и проведения авиационных операций.

В рамках проекта в качестве приоритетных территорий определены Созакский, Отрарский, Байдибекский и Толебийский районы, где будет внедрена технология искусственного дождя, проведены соответствующие работы.

Выступая на совещании, генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Алия Оспанова поблагодарила акима области за всестороннюю поддержку внедрения инновационных технологий в регионе, отметив, что Туркестан сделал важный шаг как первый регион, реализующий на практике технологию искусственного дождя.

В завершение встречи аким области вручил благодарственные письма инженерам, ученым и пилотам ОАЭ, внесшим вклад в успешную реализацию пилотного проекта. В области будет продолжена работа по обеспечению водной безопасности и внедрению современных технологий.