В Шымкенте прошел региональный конкурс «Лучший товар Казахстана – 2026» и выставка «Одно село – один продукт». Более 100 предпринимателей представили свою продукцию в сферах пищевой промышленности, фармацевтики, машиностроения и строительства.

Посетители смогли увидеть самые разные товары — от сладостей до изделий в национальном стиле. Выставку также посетили аким города и представители зарубежных делегаций.

Региональный конкурс «Лучший товар Казахстана – 2026» — это шанс для предпринимателей представлять свою продукцию уже на республиканском уровне. Поэтому интерес к этому событию со стороны бизнеса ежегодно растет.

Соответствующее внимание к конкурсу и у руководства города, ведь здесь находятся товары с условной маркировкой — «Сделано в Шымкенте».

В рамках проекта «Одно село – один продукт» свою продукцию представили преимущественно представители малого бизнеса. Здесь можно было увидеть отечественный мед, а также натуральные джемы и другие продукты. Среди участников — кондитер Александр Смирнов, который готовит десерты в национальном стиле. Его продукция отличается не только оригинальным оформлением, но и составом: сладости безопасны даже для людей с сахарным диабетом.

«Мы представляем сегодня на нашей площадке национальную линейку десертов со вкусом Шымкента, так же мы представляем пирожные которые можно людям болеющим сахарным диабетом, Теперь люди с таким недугом могут кушать сладкое когда им захочется не вредя здоровью»,— говорит Александр Смирнов, предприниматель.

Для предпринимателей выставка стала не просто возможностью заявить о себе, а реальным шансом выйти на новые рынки, найти партнеров и привлечь покупателей. Лучшие участники получат поддержку Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Главное новшество этого года — на республиканский этап отправятся не три, как раньше, а сразу десять предпринимателей. По словам организаторов, это придаст новый импульс развитию отечественного производства.

«Это свидетельствует о высокой заинтересованности предпринимателей региона в повышении качества продукции, развитии производства и укреплении конкурентоспособности. Желаю всем участникам удачи, результативных встреч, успешных переговоров и новых возможностей. Пусть сегодняшнее мероприятие станет для каждого из вас важным этапом на пути к новым достижениям и дальнейшему развитию,-говорит Нурбек Налкожа, руководитель аппарата НПП «Атамекен».

В ходе выставки независимые эксперты определят победителей в номинациях «Лучшие товары народного потребления», «Лучшие товары производственного назначения» и «Лучшие продовольственные товары».

Производители, признанные лучшими, представят регион на республиканском этапе конкурса в Астане.