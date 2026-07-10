Водохранилище «Байдибек ата» готовят к запуску

В Туркестанской области завершается строительство нового водохранилища «Байдибек ата». Оно позволит снизить риск весенних паводков и обеспечить стабильной поливной водой почти 10 тысяч гектаров сельхозугодий. Ход реализации проекта проинспектировал аким области Нуралхан Кушеров.

Стоимость проекта составляет 15 миллиардов 700 миллионов тенге. Водохранилище площадью 680 гектаров сможет вместить до 67 миллионов кубометров воды. Наполняться оно будет за счет реки Боген. После ввода объекта в эксплуатацию стабильным водоснабжением будут обеспечены около 9 тысяч 700 гектаров орошаемых земель.

Кроме того, водохранилище поможет аккумулировать паводковые воды весной, использовать их в поливной сезон и направлять часть ресурсов для пополнения Богенского водохранилища.

Строительство ведется в рамках исполнения поручений Президента по развитию водной инфраструктуры, внедрению водосберегающих технологий и модернизации гидротехнических сооружений.