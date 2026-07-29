Жителю Шымкента возместили 15,1 млн теңге за некачественное жилье

По итогам первого полугодия 2026 года казахстанцам вернули 1,5 млрд теңге благодаря работе по защите прав потребителей. Это на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За шесть месяцев удовлетворены требования 15 тысяч потребителей, еще 15,4 тысячи человек получили правовую помощь и консультации. Около 12 тысяч обращений были направлены в уполномоченные государственные органы для рассмотрения.

На основании жалоб территориальные департаменты провели 776 проверок. По их итогам возбуждено 892 административных дела, а сумма наложенных штрафов составила 17,3 млн теңге.

Одним из примеров успешной защиты прав потребителей стал Шымкент, где покупателю вернули 15,1 млн теңге за квартиру с выявленными недостатками.

Кроме того, в рамках проекта «Сапалы өнім» специалисты проверили 874 вида продукции, из которых нарушения выявили по 623 наименованиям.

Большинство из них связано с несоблюдением требований к маркировке, остальные — с нарушением санитарно-эпидемиологических норм.

По итогам проверок меры приняты в отношении 462 субъектов предпринимательства.