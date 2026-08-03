«Азимут безопасности» спасатели напомнили правила отдыха у воды

Техническое состояние маломерных судов и документы их владельцев проверили спасатели ДЧС. В этот раз профилактический рейд прошел на территории «Райского пляжа» в рамках республиканской акции «Азимут безопасности».

Помимо осмотра катеров, лодок и гидроциклов специалисты провели разъяснительную работу с отдыхающими и напомнили основные правила безопасности на воде. В летний период большая часть горожан предпочитает коротать досуг у водоемов, а значит специалистам необходимо постоянно быть на чеку.

«В прошлом году у нас было зарегистрировано два несчастных случая. Один из погибших был несовершеннолетним. Оба случая произошли в несанкционированном месте — на реке Бадам. Если говорить о статистике этого года, то наблюдается снижение. Есть случаи, которые попадают под наши критерии учета, а есть те, которые не попадают. На сегодняшний день в этом году несчастных случаев у нас не зарегистрировано»,— говорит Аскар Шарип, официальный представитель ДЧС г. Шымкента.

Не заплывать за буйки, не купаться в состоянии алкогольного опьянения и не оставлять детей без присмотра — эти законы спасатели называют основой безопасного отдыха у воды. Особое внимание во время акции уделяется подросткам.

Сотрудники ДЧС рассказали им об опасности купания на не оборудованных пляжах и нырянии в незнакомых местах, а также показали, как пользоваться спасательным кругом. Полученные знания ребята сразу закрепили на практике.

Один из участников акции, шестнадцатилетний Ярослав Зеленцов, отметил, что полученные навыки могут помочь сохранить жизнь в экстренной ситуации.

«Не нужно рисковать, если ты не уверен в этом месте, там могут быть осколки, стекло, острые ветки, арматура»,- предупреждает отдыхающих парень.

Особое внимание специалистами ДЧС было уделено презентации мобильного водолазного комплекса. Специализированный автомобиль является единственным в Республике Казахстан и находится на оснащении Департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента.

Комплекс оборудован четырьмя спальными местами для водолазов, санитарно-бытовым отсеком с душевой, а также специальными отсеками для хранения, обслуживания и транспортировки водолазного оборудования, что обеспечивает автономную работу подразделения при проведении поисково-спасательных операций.