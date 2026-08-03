В Шымкенте состоялся турнир «Шымкент Барысы – 2026»

В Шымкенте прошел отборочный турнир на «Қазақстан Барысы» — главное испытание для сильнейших палуанов города. В борьбу за путевки на республиканский этап вступили 22 спортсмена, подарив зрителям яркие и бескомпромиссные поединки.

Второе место на отборочном турнире занял Нурсултан Кожагельдынулы, завоевав путевку на республиканский турнир «Қазақстан Барысы».

Серебряный призер турнира Нурсултан Кожагельдынулы рассказал, почему выбрал қазақ күресі и какое значение национальный вид спорта имеет для молодежи: «Почему қазақ күресі, это наш национальный вид спорта, и он ближе нам по характеру, ближе к нам по антропологии, и ближе к нам по нашему духовенству. Не важно чем заниматься, главное не останавливаться, не идти на поводу у плохого. Нужно соблюдать режим, и приносить пользу для общества, для страны, для нашей Республики».



По итогам отборочного турнира победителем стал Бактыбайулы Нурдаулет, уверенно завоевавший первое место.

Серебряную медаль выиграл Қожагелдиулы Нурсултан, а бронзовым призером стал Нысанали Айбол. Именно победитель и серебряный призер представят Шымкент на республиканском турнире «Қазақстан Барысы», где поборются за звание сильнейшего палуана страны.

Призовой фонд турнира составил 1 миллион 100 тысяч теңге. Победителю соревнований предусмотрено 600 тысяч теңге, серебряному призеру — 300 тысяч теңге, бронзовому призеру — 200 тысяч теңге.

Итоги соревнований, уровень подготовки участников и ожидания от выступления шымкентских палуанов на республиканском этапе подвел главный судья соревнований Олжас Кенеханов: «Состав участников очень сильный. Среди борцов есть претенденты на участие в «Қазақстан Барысы», в том числе Кожагельды Нурсултан Атабайтак, который участвовал в прошлогоднем турнире «Қазақстан Барысы», а также Турсынбай Акылжан, Усан Айбол, Бахытбай Мирас и Бактыбайулы Нурдаулет. На этих спортсменов возлагаются большие надежды. Турнир организован на высоком уровне благодаря поддержке Управления физической культуры и спорта города Шымкента и Федерации қазақ күресі города Шымкента. В соревнованиях выступают борцы только одной весовой категории — свыше 90 кг».



Спортсмены, занявшие первое и второе места, получат путевки на республиканский турнир «Қазақстан Барысы», который состоится 15 августа в Астане.