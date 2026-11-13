В Шымкенте провели ночной рейд по профилактике подростковых правонарушений

В Шымкенте организовали ночной профилактический рейд, направленный на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечение их безопасности. Проверки прошли по инициативе аппарата акима района.

Участники мероприятия посетили места массового скопления молодёжи, развлекательные заведения и общественные пространства. Особое внимание уделили соблюдению установленных законом ограничений на пребывание несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных представителей.

Главная цель рейда — предупредить возможные правонарушения, защитить подростков от опасных ситуаций и напомнить родителям об ответственности за безопасность детей.

Где и до какого времени подросткам разрешено находиться без взрослых

Согласно законодательству Казахстана, несовершеннолетним запрещено находиться без сопровождения законных представителей в развлекательных заведениях с 22:00 до 06:00. При этом вне жилища дети и подростки не должны находиться без сопровождения законных представителей с 23:00 до 06:00. Установленные ограничения направлены на предупреждение правонарушений и защиту несовершеннолетних от потенциально опасных ситуаций.

Организаторы рейда напомнили, что при сопровождении детей необходимо учитывать требования законодательства. Присутствие знакомых или друзей не заменяет сопровождения законного представителя.

Родителям напомнили об ответственности за безопасность детей

В ходе профилактического мероприятия особое внимание уделили разъяснительной работе с родителями. Взрослым рекомендовали контролировать местонахождение несовершеннолетних в вечернее и ночное время, интересоваться их кругом общения и своевременно реагировать на ситуации, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья детей. Родителям также напомнили о необходимости не допускать пребывания подростков без законных представителей в развлекательных заведениях после 22:00 и вне дома после 23:00. Соблюдение этих правил позволяет снизить риск вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия и предупредить возможные происшествия.

В Шымкенте усиливают профилактику правонарушений среди молодёжи

Проведение подобных рейдов направлено не только на выявление нарушений, но и на повышение правовой грамотности подростков и их родителей. Разъяснительная работа помогает несовершеннолетним лучше понимать действующие ограничения, соблюдать общественный порядок и осознавать личную ответственность за свои поступки. Предупреждение подростковых правонарушений требует совместных усилий государственных органов, родителей и самих несовершеннолетних. Особое значение имеют внимание к поведению детей, своевременное разъяснение правовых норм и формирование уважительного отношения к закону.

Такие профилактические мероприятия соответствуют принципам «Закона и порядка», направленным на предупреждение правонарушений, защиту прав граждан и обеспечение общественной безопасности в Шымкенте.