Шымкент самый доступный мегаполис? Аналитика цен на парикмахерские услуги

Где в Казахстане можно постричься дешевле всего? Таким вопросом озадачились аналитики energyprom и получили интересные результаты.

Оказалось, что услуги парикмахерских и салонов красоты в стране растут уже 47 месяцев подряд — с 2011 года цены ни разу не снижались. Эти цифры говорят о том, что казахстанцы стали более внимательно следить за своей внешностью. Спрос на услуги растет.

В 2025 году парикмахерские оказали услуг на общую сумму 57,2 млрд тенге, что на 72,9% больше, чем в 2024 году. За год цены на услуги выросли сразу на 15,4%, а годом ранее рост составлял 11,8%.

Наибольший скачок цен отмечен в Алматинской области — +28,2%, Костанайской (+22,7%) и Западно-Казахстанской (+22,4%), а также в Алматы (+22,1%). Самый скромный рост зафиксирован в Акмолинской (+2,5%) и Кызылординской (+2,7%) областях.

Вот рейтинг парикмахерских услуг, а точнее женская и мужская стрижка в городах Казахстана:

Алматы — 6 901 / 4 157

Астана — 4 873 / 3 113

Актау — 4 679 / 2 667

Конаев — 4 041 / 2 884

Жезказган — 3 995 / 2 971

Усть-Каменогорск — 3 990 / 2 846

Костанай — 3 980 / 3 071

Петропавловск — 3 734 / 2 979

Караганда — 3 734 / 3 670

Павлодар — 3 685 / 3 088

Кокшетау — 3 654 / 2 983

Уральск — 3 602 / 2 225

Түркістан — 3 559 / 2 547

Шымкент — 3 554 / 2 391

Актобе — 3 417 / 2 102

Атырау — 3 260 / 2 542

Кызылорда — 2 989 / 1 984

Талдыкорган — 2 962 / 2 560

Тараз — 2 720 / 1 984

Семей — 2 657 / 2 305.

Интересно, что Шымкент, хотя и является третьим по величине городом-миллионником, удерживает цены на стрижки на сравнительно низком уровне. Это показывает, что даже в крупном современном городе жители могут пользоваться доступными услугами красоты. При этом в таких городах, как Астана, Алматы или Актау, многие другие расходы — от школьного и дошкольного образования до посещения кафе и ресторанов — обходятся значительно дороже.