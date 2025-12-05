Уроженка Шымкента завоевала титул «Miss Qazaqstan–2025»

22-летняя Алина Екатеринечева из Шымкента стала победительницей Национального конкурса «Miss Qazaqstan–2025».

За корону главной красавицы страны в этом году боролись 20 участниц. Теперь Алине предстоит представить Казахстан на международной арене. Девушка выросла в творческой среде и с трёх лет занимается танцами. Годы репетиций, десятки сцен и постоянная работа над собой сформировали её уверенный образ и яркую артистичность.

В 14 лет она получила первые предложения о работе в модельной индустрии, она участвовала в модных показах и снималась в рекламе известных брендов. Мы поздравляем Алину с победой!