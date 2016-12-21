В Шымкенте состоялось торжественное открытие нового детского сада «Кос ана». В 280-местном дошкольном заведении будут воспитываться 12 групп детей.
Введенный в эксплуатацию детский сад соответствует всем современным требованиям.
В церемонии открытия принял участие аким ЮКО Жансеит Туймебаев. Глава региона выразил благодарность предпринимателю, меценату Серикжану Сейтжанову за строительство детского учреждения, а также, отметил, что это еще один весомый подарок шымкентцам к 25-летию Независимости и вручил в торжественной обстановке заведующей детского сада ключи от здания.
В свою очередь, предприниматель сообщил, что планирует каждый год запускать по одному такому объекту и поблагодарил строителей, которые построили этот детский сад за восемь месяцев.
После этого, глава региона осмотрел здание детского сада, где дети продемонстрировали свое творчество. Учреждение, оборудованное по современным стандартам, имеет свои игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, детские площадки и столовую. Обучают здесь детей на трех языках: казахский, русский и английский.
Строительством детского сада занималась подрядная организация ТОО «Мунай курылыс сервис». Каждая комната построена с учетом возраста детей и обеспечены различными развивающимися игрушками, сообщает пресс-служба акима ЮКО.
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25 Комментариев к "В Шымкенте открылся новый детский сад на 280 мест"
В Шымкенте открылся новый детский сад на 280 мест — Otyrar.KZ — новости для Шымкента https://t.co/zU6nnb4ljm
RT @kip19021: В Шымкенте открылся новый детский сад на 280 мест — Otyrar.KZ — новости для Шымкента https://t.co/zU6nnb4ljm
радуют такие новости когда открываются детские сады или школы, ведь все это делается это для наших детей
Оңтүстікте жыл сайын бала саны көбейіп келеді. ОҚО-да шамамен жыл сайын 40-50 мың бала дүние есігін ашады. Оларға балабақша керек екені белгілі. Кәсіпкерлер аман болса, балабақшадан тапшылық көрмеспіз.
Каждый день читаю новости о том, что во всех концах страны открываются детские сады. Это конечно же не может не радовать нас, очереди в сады совращаются, больше не надо ждать годами, чтобы отдать малыша в садик
Жаңадан балабақшалар ашылған сайын дүниеге жас сәби келгендей қуанамыз. Өйткені, өте күшті жаңалық. Балабақшалар саны арта түссін.
Дополнительные детские сады, безусловно, нужны. Государству самому все не получится вытянуть, поэтому государственно-частное партнерство должно помочь в этом вопросе.
Я думаю, частному сектору пора уже идти в эту сферу. Частные детские сады приносят прибыль ни чем не хуже, чем другие сферы, причем государство помогает как в налогах, так и других вопросах.
Давайте вспомним про социальную ответственность бизнеса. Пусть крупные предприятия, а у нас их немало, открывают свои детские сады для своих работников. Так было при СССР и это было хорошим подспорьем.
Если предприятия будут открывать детсады для сотрудников, то они могут еще урегулировать продолжительность работы детсадов, приноравливаясь к режиму работников своих предприятий. А то сейчас до пяти вечера — и езжай забирать, отпрашиваться с работы.
Благо есть некоторые льготы — думаю, частный капитал в эту сферу придет. Тогда проблема детских садов решится окончательно.
Отлично! Молодцы! Пусть у нас строятся все больше школ и детских садов
Супер! Отличные новости! Безусловно, это хорошая новость для родителей
Жақсы жаңалық! Мектептермен балабақшалар көп салынып жатыр. Әрине бұл қуанарлық жағдай
Сүйінші! Құтты болсын! Ата-аналар үшін жақсы жаңалық бұл!
Керемет! Құтты болсын! Жалпы біздің елімізде жылдан жылға балабақшаларымыз көп салунуда
Отличная новость! Очень рада, за родителей! Теперь их детишки смогут ходить в ближащий садик
Супер! С каждым годом в стране увеличиваются детские сады. Это безусловно радует!
Керемет жаңалықтардың бірі! Жылдан жылға көбейіп келеді. Құтты болсын!
Жақсы жаңалық! Құтты болсын! Біздің болашақ ұрпақ дені сау, білімді болып өссің!
Құтты болсын! Елімізде бүлдіршіндердің саны арта берсін!
Круче этой новости я не знаю на конец года, молодцы руководители проекта за то что в срок сдали проект. Это большая ответственность
Очень хорошая новость. Пусть количество школ и детских садов возрастет.
Уважаю достойных людей. Очень благородный поступок! Очень хотелось бы чтобы такие меценаты нашей области не забывали бы что в Шымкенте очень много и особенных деток! Хотелось бы чтобы в следующем году был построен центр для деток с аутизмом. РАС И др особенных. деток. Я как мама девочки с дз АУТИЗМ мечтаю об этом. Так как в Шымкенте таких центров нет
Круто! отличные новости! поздравляю! садик выглядит сказочно! желаю детишкам успехов в учебе!