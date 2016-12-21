В Шымкенте открылся новый детский сад на 280 мест

В Шымкенте состоялось торжественное открытие нового детского сада «Кос ана». В 280-местном дошкольном заведении будут воспитываться 12 групп детей.

Введенный в эксплуатацию детский сад соответствует всем современным требованиям.

В церемонии открытия принял участие аким ЮКО Жансеит Туймебаев. Глава региона выразил благодарность предпринимателю, меценату Серикжану Сейтжанову за строительство детского учреждения, а также, отметил, что это еще один весомый подарок шымкентцам к 25-летию Независимости и вручил в торжественной обстановке заведующей детского сада ключи от здания.

В свою очередь, предприниматель сообщил, что планирует каждый год запускать по одному такому объекту и поблагодарил строителей, которые построили этот детский сад за восемь месяцев.

После этого, глава региона осмотрел здание детского сада, где дети продемонстрировали свое творчество. Учреждение, оборудованное по современным стандартам, имеет свои игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, детские площадки и столовую. Обучают здесь детей на трех языках: казахский, русский и английский.

Строительством детского сада занималась подрядная организация ТОО «Мунай курылыс сервис». Каждая комната построена с учетом возраста детей и обеспечены различными развивающимися игрушками, сообщает пресс-служба акима ЮКО.