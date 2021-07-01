Новая специальная экономическая зона «TURKSEZ» будет нацелена на энергоэффективность.

В рамках поручения Премьер-министра Аскара Мамина по созданию СЭЗ для тюркоязычных стран в Туркестанской области был разработан проект концепции создания специальной экономической зоны «TURKSEZ» на территории промышленной субзоны СЭЗ «TURKISTAN»180 га.

Проект концепции предусматривает организацию производства конкурентоспособной на внешнем рынке продукции на базе местных сырьевых ресурсов.

Имеющийся сырьевой потенциал региона позволяет выпускать широкую номенклатуру готовой продукции — производство стройматериалов, готовых металлических изделий и неметаллической минеральной продукции, текстильных, швейных и кожевенно-обувных изделий, продовольственных товаров, фармацевтической продукции, а также электротехнической, телекоммуникационной и машиностроительной продукции.

При этом, предпочтение отдается энергоэффективным и экологически чистым производствам, внедрению инновационных технологий и автоматизации производства.