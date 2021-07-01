Сегодня в Шымкенте начал работу вновь созданный специализированный межрайонный Административный суд.

В торжественной церемонии открытия суда приняли участие председатель суда города Шымкента Ербол Рахимбеков, аким города Мурат Айтенов и руководители правоохранительных органов, сообщает Пресс-служба суда города Шымкента.

Председатель Е. Рахимбеков отметил, что открытие нового суда связано со вступлением в силу с 1 июля Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

«Новые суды начнут рассматривать иски к госструктурам, исходя из мирового принципа административной юстиции «презумпции виновности государственного органа», – отметил председатель.

Кроме того, сегодня на пленарном заседании в городском суде председатель Ербол Мукажанович представил назначенного Указом Президента Республики Казахстан от 28 июня 2021 года председателя судебной коллегии по административным делам суда города Шымкента Гульмиру Кыдырбаеву, председателя специализированного межрайонного административного суда Бека Аметова и судей этого суда Турсынкуль Умбетову, Гульжан Ерназарову, Гульжазиру Калдыбекову, Айгуль Дербисову, Айгуль Жусипову, Асем Капарбекову, Махаббат Муздыбаеву, Нурдаулета Рахынбаева.

В завершение председатель поздравил судей с назначением и пожелал им добросовестного и ответственного исполнения возложенных на них обязанностей.

Суд расположен в здании специализированных судов по адресу: улица Тыныбаева, 42.

Стоит отметить, что действующий до сих пор административный суд, переименованный в «Специализированный суд по административным правонарушениям города Шымкента», продолжает свою работу.