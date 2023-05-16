Осторожно пираты: нелегальных сайтов стало больше в Казахстане

Сенаторы одобрили закон о ратификации соглашения сотрудничества стран СНГ по охране и защите авторских прав в информационно-телекоммуникационных сетях.

Теперь уполномоченные госорганы смогут обмениваться необходимой информацией с зарубежными коллегами.

Медебаев Советбек, депутат сената парламента Республики Казахстан:

«Законопроект дает полную возможность установить общие пути решения проблем, возникающих в сфере защиты и сохранения прав интеллектуальной собственности в цифровой среде, работать одинаково слаженно для всех сторон».

С каждым годом число пиратских сайтов увеличивается. Если в 2020 году в стране пресекли 24 зарубежных интернет-ресурсов, распространяющих нелицензионное программное обеспечение, то в 202-ом — 40.

Депутат считает, что в дальнейшем необходимо принять меры для блокировки интернет-ресурсов без специального разрешения. Новое соглашение открывает путь для обмена необходимой информацией и результатами научных исследований в этой области. Теперь уполномоченные госорганы смогут обмениваться необходимой информацией с зарубежными коллегами, резюмировал сенатор.