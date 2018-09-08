Среди иностранных авиакомпаний самые высокие показатели регулярности полетов у «Узбекистан хаво йоллари».

Определены самые пунктуальные авиакомпании, выполняющие полеты в Казахстане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

Комитет гражданской авиации МИР РК уделяет особое внимание вопросу регулярности полетов авиакомпаний и ведет постоянный мониторинг ситуации.

Так, за первые 6 месяцев 2018 года, среди иностранных авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы в аэропорты городов Астана и Алматы, самые высокие показатели регулярности полетов у «Узбекистан хаво йоллари» (Узбекистан), «Wizz Air» (Венгрия) и «LOT Polish Airlines» (Польша).

В частности, у «Wizz Air» (Венгрия) – 98 % рейсов были выполнены регулярно (всего 52 рейса было выполнено за указанный период), «LOT Polish Airlines» (Польша) – 97 % (86 рейсов), «Узбекистан хаво йоллари» (Узбекистан) – 94 % (266 рейсов), «Turkish Airlines» (Турция) – 90 % (297 рейсов).

Среди иностранных авиакомпаний, которые выполнили более 100 рейсов за указанный период времени, следующие авиакомпании показали самый высокий результат:

«Узбекистан хаво йоллари» (Узбекистан) – 94 % (266 рейсов);

«Turkish Airlines» (Турция) – 90 % (297 рейсов);

«Сибирь» (Россия) – 86 % (205 рейсов);

«Air Arabia» (ОАЭ) – 80 % (165 рейсов);

«Fly Dubai» (ОАЭ) – 76 % (307 рейсов).

За первое полугодие казахстанские авиакомпании показали следующий результат регулярности полетов:

«Жезказган-эйр» — 100 % (51 рейс);

«Жетысу» — 100 % (11 рейсов);

«Бек Эйр» — 97,8 % (5 150 рейс);

«Южное небо» — 94,3 % (548 рейсов);

«Эйр Астана» — 86,16 % (21 657 рейсов);

«Авиакомпания «SCAT» — 79,9 % (10 446 рейсов);

«Qazaq Air» — 78 % (2 544 рейса).