Швыряющих багаж в аэропорту Шымкента грузчиков сняли на камеру

Пассажирка авиарейса стала свидетельницей того, как обращаются с багажом пассажиров в аэропорту Шымкента грузчики. Увиденное возмутило ее, пишет nur.kz.

Женщина сняла происходящее на камеру и опубликовала видео на своей странице в Facebook.

«Сегодня, 21.08.2017 г. В районе 6.30 -7.00 утра. Я сидела в самолете Шымкент-Астана и наблюдала, как загружают багаж в самолет Шымкент-Алматы. Вот так загружают наш багаж в аэропорту Шымкента. А я-то думаю, почему постоянно чемоданы порванные и поцарапанные», — написала Эльмира.

Сегодня, 21.08.2017г. В районе 6.30-7.00 утра. Я сидела в самолете Шымкент-Астана и наблюдала, как загружают багаж в самолет Шымкент-Алматы. Вот так загружают наш багаж в аэропорту г. Шымкент. А я то думаю, почему постоянно чемоданы порванные и поцарапанные. Nai-post ni Elmira Teimurova-Mussayeva noong Linggo, Agosto 20, 2017

Позже ее публикацию прокомментировала Саодат Юсупходжаева, представившаяся инженером центра поддержки клиентов авиакомпании SCAT.

«Мы сожалеем, что пассажирам приходится сталкиваться с подобными ситуациями, когда багаж приходит в поврежденном состоянии. Авиакомпания является лишь заказчиком услуг службы организации пассажирских перевозок (СОПП), за работу которой несет ответственность аэропорт города вылета/прилета.

Мы рекомендуем своим пассажирам по возможности обеспечивать исправную упаковку чемоданов для обеспечения сохранности багажа при погрузке и перевозке в воздушном судне включительно. В свою очередь, мы еще раз обязательно обратимся в службу аэропорта с требованием бережного отношения к багажу», — пообещала она.

Видеозапись просмотрели более двух тысяч пользователей интернета, публикацией Эльмиры пользователи поделились несколько десятков раз. Видео уже обрастает комментариями.

«Вообще-то, при нашей неслабой стоимости авиабилетов, хотелось бы несколько более бережного отношения к своим вещам. Это как-никак входящая в стоимость билета оплаченная услуга, которую оказывают откровенно плохо и с чувством глубокого пофигизма. Вообще наш шымкентский аэропорт — это чаще всего печаль-беда-огорчение», — написал Максим Гавриленко.

«Я бы этих ребят отправил бы на лесозаготовку. Покидали как дрова сумки и чемоданы пассажиров. Портят и за это еще берут деньги в виде аэропортовских сборов. А авиакомпания за перевозку», — отметил публикацию Болатбек Алиев.

«Это ужасно! Кому мы доверили?! Пока не заработает там рыночное отношение, никогда порядка не будет. Также ужасно, когда багаж ждёшь часами. В общем, гнать их всех нужно оттуда», — написал Рахмонали Оразбаев.