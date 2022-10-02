Аким Шымкента поздравил учителей с праздником

День учителя в Шымкенте — собственно, как и другие праздники в мегаполисе отметили с размахом.

Аким Шымкента Мурат Айтенов отметил, что именно от учителей зависит многое, касается это не только образования, но и становления человека.

«Каждый учитель достоин уважения. Вы дарите детям бесценное богатство — это знания. Мы все понимаем, что полученные вами знания каждый из детей несет с собой на протяжении всей своей жизни. Благодаря вам ученики Шымкент завоевали 10 золотых, 17 серебряных, 33 бронзовых наград в международных и республиканских конкурсах. Призовые места заняли более 200 учащихся. Мы надеемся, что так будет всегда. Я от всей души поздравляю вас, с праздником! Я желаю вам здоровья и удачи»,- сказал Мурат Айтенов аким г. Шымкента.

Глава третьего мегаполиса наградил отличившихся педагогов почетными грамотами и подарками.

Медаль «Еңбек ардагері» получила Бейсенбаева Шолпан Асылбекқызы

Медаль от министра образования РК получила Құрманбекова Қарлығаш директор СШ №28. Такую же медаль получил Нурмырзаев Ерболат учитель математики СШ №57. Табылдиева Айжан Темірханқызы-№90 тоже получила такую же медаль.

Главный педагог Шымкента Жанат Тажиева также поздравила своих коллег с днем учителя. Руководитель управления образования отметила, что гордится своими учениками и ценит труд сотрудников.

«Я сама была преподавателем, сегодня в этом зале мой первый педагог, за что я ей очень благодарна. Спасибо учителям за их труд, очень нелегкий и ответственный. Учителя как вторые родители, они несут ответственность за детей. Я желаю всем мира и добра», — сказала Жанат Тажиева главный педагог г. Шымкента.

Про качество образования могут сказать выпускники шымкентских школ, среди которых известные чиновники, предприниматели. Один из выпускников шымкентской школы номер 1 живет в США, он рассказывает о том, что получил не только знания, но и прошел уроки жизни.

«Учится в Шымкенте нужно. В первую очередь ты получаешь образование, после чего ты получаешь воспитание. Для меня моя школа стала местом, где я многое познал. Все равно на юге немного по-другому, построже что-ли. Для нас учителя были как вторые родители. Сейчас как, поругает учитель сразу снимают на телефон и жалуются родителям, а при нас было иначе, если тебя поругали и ты пошел, рассказал родителям, ты еще и от мамы за донос получишь. Учителей нужно ценить, уважать. Да, есть проблемы в этой сфере, а где их нет? Не может быть ничего идеального, нужно это понимать. Я считаю так, если ты хочешь получить образование, никто тебе в этом не помешает», — сказал Ожас Султан.

В Шымкенте сегодня больше двухсот школ, сейчас строятся дополнительно новые школы именно в отдаленных населенных пунктах.

В городе по инициативе Президента и главы Шымкента бесплатное горячее питание получают все ученики младших классов. Образование в третьем мегаполисе ценится, доказательством тому служат первые места не только на школьных конкурсах, в числе лучших и преподаватели Шымкента.