Более 20 стран участвуют в симпозиуме по истории Золотой Орды

Редактор Юлия Машковская
В Астане проходит международный симпозиум «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность» с участием делегаций более чем из 20 стран мира.

На открытии форума выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отметил, что история Золотой Орды остается важной темой для мирового научного сообщества и продолжает вызывать большой исследовательский интерес.

Также президент поблагодарил ЮНЕСКО за поддержку инициатив Казахстана и подчеркнул значимость сохранения исторического и культурного наследия страны.

В симпозиуме участвуют историки, археологи, тюркологи, востоковеды, дипломаты и представители международных организаций.

