Токаев подчеркнул значение духовного наследия Великой степи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что эпоха Золотой Орды является важной частью истории страны и периодом цивилизационной эволюции Великой степи.

Выступая на международном симпозиуме в Астане, глава государства подчеркнул, что историю Золотой Орды нельзя рассматривать только через призму войн и завоеваний. По его словам, Великая степь была также центром интеллектуального и духовного развития Евразии.

Президент отдельно отметил вклад выдающихся мыслителей Абу Насыр аль-Фараби и Ходжа Ахмед Яссауи.

Он подчеркнул, что идеи Яссауи стали частью культурного кода Великой степи, а Туркестан и мавзолей Яссауи остаются важными духовными символами тюркского мира.