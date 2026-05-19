Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Глава государства выступил за объективный взгляд на историю Золотой Орды

Глава государства выступил за объективный взгляд на историю Золотой Орды

-
Редактор Юлия Машковская
-
11
Фото Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что летопись Золотой Орды является общей историей человечества и требует объективного, научного подхода без политизации.

Выступая на международном симпозиуме в Астане, глава государства отметил, что тема Золотой Орды давно вышла за рамки одной страны и сегодня изучается исследователями по всему миру.

По словам президента, в Казахстане историю Золотой Орды рассматривают как сложный и многогранный период мировой истории. Он подчеркнул, что попытки монополизировать трактовку прошлого или идеализировать его могут привести к искажению исторической правды и росту недоверия между народами.

Также Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль ученых и научной дипломатии в укреплении международного диалога и взаимопонимания.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.