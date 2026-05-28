Новобранцы впервые выполнили боевые стрельбы

На учебном полигоне «Дарбаза» в Туркестанской области военнослужащие срочной службы войсковой части 35748 регионального командования «Юг» провели первые практические стрельбы из штатного оружия.

Новобранцы, призванные этой весной из Алматинской, Кызылординской, Жамбылской и Мангистаусеой областей, еще не приняли военную присягу, однако уже завершили курс первоначальной общевойсковой подготовки. Молодые солдаты изучили тактико-технические характеристики оружия, правила обращения с ним, требования безопасности и порядок выполнения упражнений контрольных стрельб.

Практические занятия проводились под руководством опытных инструкторов и командиров подразделений. Основной целью стрельб стало развитие навыков меткости, правильного прицеливания и уверенного обращения с боевым оружием.

Ряд занятий, организованных на полигоне, включает различные этапы подготовки военнослужащих и направлена на формирование базовых навыков, необходимых для дальнейшего прохождения службы.

Для большинства молодых солдат это стало первым опытом стрельбы из автомата. Несмотря на волнение, многие военнослужащие показали хорошие результаты и получили положительную оценку командиров.

— Для солдат, впервые взявших в руки автомат, многие продемонстрировали достойные результаты. Уже сейчас видно, что у ребят есть потенциал стать надежными защитниками Родины, — отметил командир мотострелкового батальона майор Бексултан Шукиркалиев.

Своими впечатлениями поделился и рядовой срочной службы Алибек Узакбаев, призванный из Мангистауской области: «После команды «Огонь!» мы, как нас учили, прицелились и плавно нажали на спусковой крючок. В первые секунды ощущались волнение, отдача и звон в ушах, но затем появилась уверенность. Для меня это стало важным этапом в освоении военного дела и настоящим испытанием на выдержку».

Командиры подразделений отмечают высокий интерес молодых солдат к военному делу и стремление личного состава совершенствовать профессиональные навыки. В дальнейшем новобранцам предстоит принять военную присягу и продолжить обучение по программе боевой подготовки.