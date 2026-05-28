Во Владикавказе задержан казахстанец, разыскиваемый за аферу в Шымкенте

С начала года на территории Российской Федерации разыскано 27 преступников, находившихся в розыске органами внутренних дел Казахстана, из них 14 задержаны, местонахождение 13 лиц установлено.

В свою очередь казахстанскими полицейскими для российских коллег разыскано 212 лиц, из которых 31 преступник задержан, а местонахождение 180 установлено

Так, в городе Владикавказе Российской Федерации в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан гражданин Казахстана, находившийся в международном розыске.

Он подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, 14 января 2022 года в одном из автосалонов города Шымкента мужчина получил от местного жителя автомобиль марки Toyota Camry под предлогом дальнейшей продажи за 20 миллионов тенге.

Впоследствии, подделав документы, он реализовал транспортное средство неустановленному лицу, причинив потерпевшему материальный ущерб.