Старые банкноты останутся законным платёжным средством в период обмена

Национальный Банк Республики Казахстан продолжает поэтапный выпуск новой серии банкнот «Сакский стиль». На сегодняшний день в обращение введены купюры всех номиналов, за исключением банкноты в 20 000 тенге — её выпуск запланирован на конец 2026 года.

При введении новых банкнот действует период параллельного обращения старых и новых купюр. Это означает, что население может свободно использовать обе версии банкнот для оплаты товаров и услуг, а также обменивать старые купюры на новые. В этот период банки адаптируют банкоматы и кассовое оборудование под новые образцы банкнот, что позволяет избежать неудобств для граждан и бизнеса.

Так, период параллельного обращения банкноты номиналом 5 000 тенге, действовавший с декабря 2023 года по сентябрь 2025 года, позволил провести замену банкнот постепенно и без затруднений. Сейчас в обращении осталось менее 1% купюр старого образца. Часть из них поступит в банки позднее, а часть может не вернуться из-за утраты, вывоза за пределы страны или сохранения в частных коллекциях.

В 2026 году завершается период параллельного обращения для банкнот номиналом 2 000 и 10 000 тенге:

— 10 000 тенге: с 28 июня 2024 года по 27 июня 2026 года;

— 2 000 тенге: с 25 декабря 2024 года по 24 июня 2026 года.

Вместе с тем Национальный Банк Республики Казахстан рассматривает возможность продления срока параллельного обращения банкнот номиналом 10 000 тенге, поскольку они наиболее широко используются населением и предпринимателями.

Кроме того, одновременное завершение периода обращения для банкнот в 2 000 и 10 000 тенге может создать дополнительную нагрузку на банковскую систему. Продление срока позволит гражданам и бизнесу в более комфортном режиме заменить старые купюры на новые, а также обеспечит естественное изъятие изношенных банкнот из обращения.

Даже после завершения периода параллельного обращения банки и Казпочта продолжат обмен старых банкнот на новые ещё в течение трёх лет. Филиалы Национальный Банк Республики Казахстан будут осуществлять обмен бессрочно.

В период параллельного обращения банкноты старого и нового образца являются законным платёжным средством и обязательны к приёму по номинальной стоимости на всей территории Казахстана при проведении платежей, переводов и зачислении средств на банковские счета.