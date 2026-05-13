Туркестанские ученики вошли в число лучших на мировом турнире по робототехнике

Команда Qazygurt из Туркестанской области стала призером международного чемпионата по робототехнике Open International Championship 2026, который прошел в Греции.

В соревновании приняли участие участники из 56 стран.

Казахстанские школьники заняли второе место в номинации Champions Award, обойдя сильные команды из США, Японии, Китая и других стран.

Команда состоит из учеников школ Туркестанской области и готовилась к турниру около года под руководством наставников.

Путевку на чемпионат они получили по итогам конкурса Alem Tech Fest.