Туркестанские ученики вошли в число лучших на мировом турнире по робототехнике

Редактор Юлия Машковская
Фото министерства просвещения Республики Казахстан

Команда Qazygurt из Туркестанской области стала призером международного чемпионата по робототехнике Open International Championship 2026, который прошел в Греции.

В соревновании приняли участие участники из 56 стран.

Казахстанские школьники заняли второе место в номинации Champions Award, обойдя сильные команды из США, Японии, Китая и других стран.

Команда состоит из учеников школ Туркестанской области и готовилась к турниру около года под руководством наставников.

Путевку на чемпионат они получили по итогам конкурса Alem Tech Fest.

