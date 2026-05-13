Нацбанк РК выпустил памятную монету из серии исторических событий

Национальный Банк Казахстана выпустил в обращение коллекционную монету «ALTYN ORDA» из серии «Выдающиеся события и люди». Дата начала продаж будет объявлена дополнительно на официальном сайте регулятора.

Монета посвящена историческому наследию Золотой Орды, сыгравшей важную роль в развитии торговли, культуры и государственности на территории Евразии и современного Казахстана.

Коллекционная монета изготовлена из серебра с золочением, номиналом 2 000 тенге, тиражом 1 000 экземпляров. Она обязательна к приему по номиналу на всей территории страны.