Жителю Шымкента вернули 1,7 млн тенге после действий мошенников

Жителю Шымкента вернули 1,7 млн тенге, похищенные мошенниками по телефонной схеме. Злоумышленники, представившись сотрудниками «Казпочты» и банка, убедили мужчину сообщить код из SMS и перевести деньги на «безопасный счет».

Позже он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

Сотрудники киберполиции оперативно заблокировали транзакции и установили счета, на которые были переведены средства. В результате деньги удалось вернуть потерпевшему.

Полиция призывает граждан не передавать коды из сообщений и не доверять звонкам от неизвестных лиц.