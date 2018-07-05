Такое изменение внесено закон «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».

С 14 июля 2018 года физические лица, работающие по договорам гражданско-правового характера, обязаны отчислять в пенсионный фонд 10% от заработанных средств. Это предусматривает закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» от 2 июля 2018 года, передает Zakon.kz.

Такое изменение внесено закон «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».

В частности, 4 пункт 25 статьи теперь звучит так: для адвокатов, частных судебных исполнителей, частных нотариусов, профессиональных медиаторов, ИП, а также физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, обязательные пенсионные взносы в свою пользу, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 10 процентов от получаемого дохода, но не менее 10 процентов от МЗП и не выше 10 процентов 75-кратного МЗП.

Ранее физические лица, работающие по договорам гражданско-правового характера, были вправе уплачивать пенсионные взносы, но это не вменялось им в обязанность.

При этом в случае неуплаты пенсионных взносов в КоАП предусмотрена ответственность. За первое нарушение — предупреждение. При повторном — штраф в размере 10 процентов от суммы неперечисленных пенсионных взносов.