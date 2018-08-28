Министр труда и социальной защиты РК Мадина Абылкасымова в ходе брифинга в Правительстве рассказала о мерах, которые будут предприняты в отношении фрилансеров при неуплате ими пенсионных взносов, передаёт BNews.kz.

«Сейчас законодательством предусмотрена общая ответственность за неуплату пенсионных взносов. То есть отдельных норм (для фрилансеров — прим. ред) не установлено. Это общая гражданско-правовая ответственность», — рассказала глава ведомства.

Также она рассказала о механизмах уплаты пенсионных взносов для участников договоров гражданско-правового характера.

«Касательно каналов уплаты – это те же традиционные каналы уплаты. Можно оплатить через банки, через любые организации, которые оказывают банковские услуги, и средства эти перечисляются через корпорацию «Правительство для граждан», — сказала министр на брифинге в Правительстве.

Как пояснила Абылкасымова, это те же стандартные механизмы и условия, которые распространяются на другие виды таких платежей.