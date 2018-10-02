Бюджет может недополучить порядка 11 миллиардов тенге за пять лет в результате введения единого совокупного платежа. Об этом сообщила вице-министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По ее словам, были проведены расчеты, предположения и прогнозы, предусматривающие потери бюджета от налоговых поступлений.

«Индивидуальные предприниматели, работающие по упрощенной декларации, могут сразу уходить в плательщики единого совокупного платежа. Таких, по расчетам Минацэкономики, Комитета госдоходов Минфина порядка 61 880 человек. Республиканская бюджетная комиссия одобрила, что потеря бюджета составит порядка 2 миллиардов тенге. За 5 лет введения режима ЕСП — он будет вводиться с 1 января 2019 года до 31 декабря 2023 года — бюджет потеряет порядка 11 миллиардов, но при этом те люди, которые будут участвовать в системе ЕСП, получат доступ ко всем социальным гарантиям», — сказала Жакупова в Мажилисе на презентации законопроекта по вопросам формализации занятости населения.

Напомним, ранее Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил ввести единый совокупный платеж. Министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова рассказала, кто и сколько должен будет платить после принятия соответствующего закона.

По данным министерства, при уплате этого налога категория самозанятых будет полностью охвачена пенсионным обеспечением, появится возможность получать базовую пенсию в повышенном размере в связи с тем, что будет фиксироваться трудовой стаж. Самозанятые также получат медицинское обеспечение в полном объеме после того, как будет введено ОСМС. И это также обеспечит выплаты из госфонда социального страхования.