Жительница третьего мегаполиса страны посчитала, что дезинфекторы бездарно тратят бюджетные средства, обрабатывая улицы простой водой.

Видео такой «неправильной обработки» она разместила в социальных сетях. На нем она демонстративно умывается водой из аппарата дезинфектора и готова даже ее выпить.

В акимате Шымкента прояснили ситуацию.

— На дезинфекцию Шымкента с марта месяца было выделено 85 миллионов тенге. Проводится очаговая и профилактическая дезинфекция. Обрабатываются дворовые территории более двух тысяч многоэтажек. В зависимости от вида дезинфекции применяют разные растворы, — сообщил заместитель начальника департамента контроля качества товаров и услуг Шымкента Галымжан АБИШЕВ.

– В очагах использую раствор хлорки, а для профилактики надуксусную кислоту. Она — одно из самых безопасных и экологически чистых дезинфицирующих средств благодаря тому, что продукты распада соединения представляют собой обычную воду, кислород и уксусную кислоту

По словам Галымжана Абишева, разведенный раствор надуксусной кислоты не имеет специфического запаха. И именно этим раствором обрабатывали участок улицы, который сняла на видео жительница Шымкента.

Прокомментировали ситуацию и в Министерстве обороны.

«В социальных сетях появилось видео, где некая женщина задает вопрос военнослужащим, которые занимаются дезинфекцией улиц. Женщина подойдя к дезинфекторам в своем видео утверждает, что якобы раствор который используют военнослужащие при дезинфекции, является обычной водой. На самом деле это — специальный раствор, выдаваемый подразделениями акимата, применяемый для дезинфекции улиц, поэтому, всё, что утверждается в данном видео, не соответствует действительности.

Вооруженные Силы страны, не смотря на то, что это не входит в их функции, провели работу и проводят сейчас, оказывая помощь местным исполнительным органам и населению по дезинфекции.

Военнослужащие в период действия режима ЧП проводили дезинфекцию в гг. Нур-Султан и Алматы, в дальнейшем с ухудшением эпидемобстановки численность городов увеличилось до 29 в связи с ростом КВИ. Максимальное количество военнослужащих задействованных для дезинфекции составляло более 3000, сейчас задачу выполняют более 300.

На сегодняшний день работы продолжаются в 10 населенных пунктах, при режиме ЧП, как отмечено работы проводились в 29 городах (Нур-Султан, Алматы, Талдыкорган, Капшагай, Сарыозек, Жетыген, Тараз, Шымкент, Гвардейский, Арыс, Шиели, Жанакорган, Туркестан, Кызылорда, Актау, Атырау, Уральск, Актобе, Костанай, Кокшетау, Петропавловск, Павлодар, Караганды, Балхаш, Семей, Оскемен, Аягоз, Уштобе, Ушарал).

Войска провели дезинфекцию более 14 тыс. объектов и 4 тыс. км дорог, общей площадью более 60 млн. кв.м или по другому 6000 га.

В настоящее время используются дезинфицирующие препараты, которыми подразделения санитарной обработки, обеспечивают акиматы. Наименований несколько, но все они содержат соединения хлора или другие окислители. Используемые препараты гарантировано уничтожают болезнетворные бактерии, вирусы и даже плесневые грибы. В медицине и коммунальном хозяйстве с помощью них борются с опасными инфекциями (туберкулезом, вирусами гепатита, полиомиелит и многих других).

В некоторых городах подразделения получают готовый к применению раствор, в других получаем концентрированный препарат, который готовятся на местах, при этом строго придерживаются инструкции по применению и приготовлению, на каждую партию оформляется комиссионный акт приготовления раствора.

Если для обработки объектов на открытом воздухе применяются одни препараты, то внутри помещений используются другие, которые предназначены для этих целей.

Используемые растворы не наносят вред здоровью граждан и окружающей среде.

Готовый дезинфицирующий раствор при нанесении на обрабатываемую поверхность сохраняет свойства несколько часов, под действием солнечного света и воздуха он их теряет. Для исключения нанесения вреда окружающей среде и экологии дезинфекторам строго запрещено нанесение раствора на растения и почву. Таким образом, применяемые дезинфекционные средства в быту, никак не могут влиять на рост заболевания населения КВИ и пневмонией.

Работы по дезинфекции проводятся при тесном взаимодействии с акиматами. Отряды специальной обработки проводят дезинфекцию объектов строго по заявкам местных исполнительных органов. Кроме того, на постоянной основе проводится дезинфекция на территории воинских частей.

При дезинфекции, особое внимание уделяется качеству обработки объектов и предметов, к которым прикасается человек, это дверные ручки, перила, скамейки и т.д., а также полноте дезинфекции, то есть тому чтобы раствор наносился на поверхность равномерно и без пропусков».