Учение сил спецназначения «Безграничное братство» прошло в Туркестанской области

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Учение сил спецназначения «Безграничное братство – III» прошло в Туркестанской области. Силы специальных операций шести стран уничтожили бандформирование. За активной фазой многонационального учения наблюдали министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков. На учение, проходившее в Туркестанской области, в качестве наблюдателей были также приглашены представители вооруженных сил Иордании и Кыргызстана.

В масштабных международных учениях в Туркестанской области принимают участие представители командования вооруженных сил Азербайджана, Катара, Пакистана, Турции, Узбекистана и силовых структур нашей страны. Всего в военных манёврах принимают участие более четырехсот военнослужащих.

Перед сводными группами воинских контингентов шести стран поставлена задача по блокировке и уничтожению незаконного вооруженного формирования, прорвавшегося через границу и укрывшегося в населенном пункте. Попытка боевиков нанести поражение объединенной группировке войск с помощью беспилотников была сорвана средствами радиоэлектронной борьбы.

Состоялась высадка тактического воздушного десанта сводной группировки для захвата господствующей высоты. Наступление сводных подразделений специального назначения было поддержано атакой дронов-камикадзе, налётами армейской авиации, огнем мобильных групп, передвигавшихся на квадроциклах. После штурма административного здания отходящие силы противника были «уничтожены» в туннеле с помощью беспилотников.

«Я представляю пакистанскую армию, на подобные учения в Казахстан приехал впервые. Я очень впечатлён масштабом и качеством проведения тренировок. Я получил большой опыт, поражен гостеприимством казахстанского народа и вашей природой. Я очень рад, что мне удалось побывать на этих учениях», — говорит представитель командования вооруженных сил Пакистана.

«Мы собрались на учениях «Безграничное братство — три». Это очень хорошее мероприятия где мы можем обменяться опытом, поучиться у своих коллег из других стран», — говорит представители командования вооруженных сил Узбекистана.

Президент Казахстана считает, что в нынешнее время значение сильной и боеспособной армии существенно возрастает. По словам Касым-Жомарта Токаева, казахстанские военнослужащие проявляют профессионализм и безупречную боевую выучку, участвуя в различных миротворческих операциях под эгидой ООН. Казахстан зарекомендовал себя всему миру как миролюбивое государство и установил дружественные отношения со всеми странами.

Касым-Жомарт Токаев, президент РК: «За последние годы мы значительно укрепили позиции в рейтинге военной мощи стран мира – это наглядно свидетельствует о высокой боеготовности и слаженности наших войск. Мы уверены, что любой конфликт следует решать путем конструктивного диалога. Однако нельзя проявлять беспечность и бездействовать. Наша армия должна быть готова дать отпор различным угрозам. Сильная армия – опора страны. Для повышения мобильности войск требуется увеличить парк военно-транспортной авиации и боевых машин. Важной задачей является внедрение передовых информационных систем и технологий. Особое внимание нужно уделить повышению оперативности принятия решений и наращиванию потенциала боевых подразделений. Это позволит кратно улучшить эффективность применения войск. Также нужно усовершенствовать систему служебно-боевой подготовки войск, проанализировать способы боевых действий, при этом следует детально изучать актуальный международный опыт и активно применять у нас самые лучшие наработки. А также повышать требования к выучке подразделений и профессиональной подготовке командиров».

С учетом роста террористических угроз учения помогут объединить усилия в области военной безопасности. Во время учений были отработаны алгоритмы действий органов управления и подчиненных подразделений в кризисных ситуациях. Сводные подразделения специального назначения показали высокий уровень боевого слаживания, продемонстрировав единство подходов и готовность эффективно противостоять любым вызовам и угрозам. По результатам учений в Туркестанской области, отличившихся военнослужащих наградили.