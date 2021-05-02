В Шымкенте началась борьба с крысами.

Эту работу проводит актюбинское медучреждение «Дезинфекция».

На борьбу с грызунами с городского бюджета выделено 8 млн тенге. Мероприятия по истреблению крыс пройдет в два этапа: весной и осенью

Маленькие серые вредители стали большой проблемой для шымкентцев: жители мегаполиса рассказывают о крысах, которые заполонили улицы и городские свалки. Бороться с крысиным войском специалисты начали со дворов многоэтажных домов.

Алмазхан СУЛТАНБЕКОВ заместитель директора медучреждения «Дезинфекция» г. Актобе:» Мы выиграли тендер. Сейчас наши специалисты проводят мероприятия по уничтожению грызунов. На территории мусорных площадок помещают приманки для крыс».

Война объявлена, тактика выбрана. Эти объявления предупреждают о том, что на мусорной площадке разбросана ядовитая приманка для крыс. Мусорные площадки – обрабатывают метр за метром. Под особым контролем эпидемиологов каналы, реки и арычные сети – излюбленные места обитания грызунов. Жумабек Мыктыбай, специалист управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента: «Дератизацию мы уже провели на территории Енбекшинского района Шымкента. Сейчас ведем борьбу с крысами в Аль- Фарабийском районе. Такая работа будет проведена на территории всех четырех районов. По плану, мы должны завершить работу до 15 мая. Если конечно погода не внесет свои коррективы».

Специалисты не скрывают: число хвостатых разносчиков инфекций в городе растет. Истребить их полностью почти невозможно. В случае опасности крысы начинают усиленно размножаться. Поэтому остается только сдерживать их численность на безопасном уровне. Очередная борьба продолжится осенью во время миграции крыс. Судить о том, насколько эффективной окажется обработка стоимостью в 8 миллионов, можно будет только в следующем году.