В рамках года «Шымкент-2020 — культурная столица СНГ» 15-31 октября 2020 года прошел онлайн-фестиваль «Звезды оперы Содружества».

Всего в фестивале приняли участие 11 оперных певцов из Российской Федерации, Республики Узбекистан и нашей страны.

Фестиваль проводился в целях популяризации оперного искусства, являющегося вершиной классической музыки, среди слушателей социальных сетей, расширения культурного сотрудничества между странами СНГ и распространения песен, посвященных 175-летию великого казахского поэта Абая Кунанбаева сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Поразили публику своим неповторимым голосом, исполнив лучшие песни мировых композиторов-классиков и песни Абая Кунанбаева, заслуженный артист РФ, народный артист Республики Татарстан Агади Ахмет, лауреат международных конкурсов Бегзод Садыков из Республики Узбекистан, заслуженный деятель РК Жан Тапин из Казахстана, лауреаты международных конкурсов Айдос Иманжаппаров, Гульдана Алдадосова, Максат Макулбеков, Олеся Скорикова, Назым Сагынтай, Султан Бакытжан, Нурканат Тапиев и Айбек Канатбек.

Видео-заявки участников онлайн-фестиваля принимались до 31 октября, и по сей день опубликовывались в социальных сетях, получив широкую поддержку и аплодисменты.

По итогам фестиваля участники получат специальный диплом акима города и после окончания карантинного режима в 2021-2022 годах выдающиеся артисты будут приглашены на международные мероприятия в Шымкенте (Казахстан).