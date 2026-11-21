В Сайрамском районе Туркестанской области продолжается строительство парогазовой электростанции мощностью 1113,4 МВт. Ход реализации проекта проверил первый заместитель премьер-министра Казахстана Нурлыбек Налибаев.

На сегодняшний день строительно-монтажные работы выполнены на 62%, электрические сети проложены на 96%. Завершено строительство газопровода, установлены четыре газотурбинные установки Siemens. На объекте работают 2455 человек.

В мае 2027 года планируется подать в энергосистему первые 382 МВт, в августе — ещё столько же. Таким образом, к сентябрю мощность станции должна составить 764 МВт.

Нурлыбек Налибаев поручил ускорить строительство и рассмотреть возможность выхода станции на полную мощность до конца 2027 года вместо ранее запланированного 2028-го.

После запуска электростанция сможет обеспечивать электроэнергией Туркестанскую область, Шымкент и Жамбылскую область.

В рамках поездки первый заместитель премьер-министра также посетил инновационный комплекс «Састөбе» в Тюлькубасском районе, где реализуется проект по производству химической и строительной продукции. Ответственным органам поручено проработать финансирование и завершение необходимой инфраструктуры.